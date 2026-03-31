Fenerbahçe'de ara sona erdi, derbi mesaisi başladı

Fenerbahçe, 4 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Tedavisi sona eren Nelson Semedo, takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

