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Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. İdman kuvvet, dayanıklılık, ısınma ve pas çalışmaları ile tamamlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık programlarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenman daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların pas çalışmasıyla sürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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