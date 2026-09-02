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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin En Sevilen Skoru: 1-0

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin En Sevilen Skoru: 1-0
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rekabette tarih boyunca en çok 1-0'lık sonuçlar görüldü. İki takım arasında oynanan son 4 lig maçının 3'ü bu skorla bitti. 3. haftadaki derbi öncesi, ezeli rakiplerin 137'ye 130 galibiyet üstünlüğü bulunurken, 1-0'lık skorlar hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda sıkça yaşandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev rekabette bugüne kadar tüm kulvarlarda en çok 1-0'lık skor görüldü. Taraflar arasında oynanan son 4 lig maçının 3'ünde bu skor yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin, siyah-beyazlılara karşı 137'ye 130 galibiyet üstünlüğü bulunurken, ezeli rakipler arasındaki müsabakalarda en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

102 yıllık derbi tarihinde toplam 80 maçta futbolseverler birer gol görürken, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 41 kez, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 39 kez 1-0'lık skorlarla yendi. İki ekip arasında yapılan son 4 lig maçının 3'ünde 1-0'lık sonuçlar kayıtlara geçti. 2024-2025 sezonunda Kara Kartal, Dolmabahçe'de Alex Oxlade-Chamberlain'in, Kadıköy'de Gedson Fernandes'in golüyle galibiyete uzandı. Geçtiğimiz sezon 5 Nisan 2026'da oynanan son lig maçında ise Kanarya, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda ise bu skor son olarak 5 Şubat 2017'de yaşanırken, Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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