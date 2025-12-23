Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 12. kez kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı bu kulvarda 12. yenilgisini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, Türkiye Kupası'nda 23. randevuya çıkarken gülen taraf siyah-beyazlılar oldu. Bu müsabaka öncesi Beşiktaş'ın 11, Fenerbahçe'nin 5 galibiyeti bulunuyordu. Taraflar arasında kupada oynanan 6 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Öte yandan ezeli rakipler arasındaki 363. randevuda Kara Kartal, 130. galibiyetini elde etti. Ezeli rakipler arasındaki karşılaşmalarda Beşiktaş gol sayısını 463'e yükseltirken, Fenerbahçe gol sayısını 503 yaptı.

İki taraf arasında bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı. - İSTANBUL