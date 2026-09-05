Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş: İlk Yarı 1-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SÜPER Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş’ı ağırladığı maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye, "Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi" ilk 11'iyle çıktı. Konuk Beşiktaş ise "Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Trossard, Vlahovic" 11'iyle sahada yer aldı.

16'ncı dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Trossard'ın şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi. 19'uncu dakikada Greenwood'un ceza sahası dışından gelişine şutunda top yandan auta çıktı. 22'nci dakikada Olaitan'ın ceza sahası yayının biraz solundan köşeye şutunu Ederson kornere çeldi. Fenerbahçe, 26'ncı dakikada golü buldu. Sağ taraftan Brown'un kullandığı uzun taç atışının ardından kale önünde karambol yaşandı. Yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Skriniar, yakın mesafeden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 38'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Trossard'ın sol taç çizgisi yakınından ceza sahasına gönderdiği topla çaprazda buluşan Rıdvan Yılmaz'ın dar açıdan sol ayakla uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1. 43'üncü dakikada çalımlarla sağ taraftan ceza sahasına giren Greenwood'un şutunda top yan ağlarda kaldı. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş Kadıköy'de geri döndü! Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden infial yaratan paylaşım

Devletin hastanesinde çalışan hemşire de bunu yaparsa
Türklere İstiklal Marşı’nı soran Alman komedyen şaşkına döndü

Türklere İstiklal Marşı’nı soran Alman komedyen şaşkına döndü
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

Taraftarı kahreden haberi duyurdular
Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu
BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Derbide ortalık karıştı! Skriniar ile Vlahovic birbirine girdi

Derbide ortalık fena karıştı