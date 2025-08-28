Fenerbahçe, Benfica'ya karşı isabetli şut çekemedi

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı isabetli şut çekemeden tamamladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 1-0'lık skorla kazandı. Kanarya, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nden elendi.

İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

Karşılaşmaya maç sonunda ortaya çıkan bir istatistik damga vurdu. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rakip kaleye 6 şut çekti. Çekilen bu 6 şutta ise hiçbir isabet sağlanamadı.

TARAFTARDAN YOĞUN TEPKİ

Bu durum üzerine Sarı-lacivertli birçok taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'ya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKorhan KILIÇ:

Oyuncu yok bu kadar basit şampiyonlar ligi elemeleri oynayacaksın sen daha halen oyuncu arıyorsun.morinho haklı yonetim gereken çabayı göstermiyor....ruhsuz bir takım oldu çıktı .bu kadro ile ancak bu kadar ...takımda bugün yine en iyisi ekranda gol olur umudu ile bekleyen 12 numara taraftardı..

