Fenerbahçe, Benfica'ya karşı isabetli şut çekemedi

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 1-0'lık skorla kazandı. Kanarya, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nden elendi.

İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

Karşılaşmaya maç sonunda ortaya çıkan bir istatistik damga vurdu. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rakip kaleye 6 şut çekti. Çekilen bu 6 şutta ise hiçbir isabet sağlanamadı.

TARAFTARDAN YOĞUN TEPKİ

Bu durum üzerine Sarı-lacivertli birçok taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'ya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.