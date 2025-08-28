Fenerbahçe, Benfica'ya karşı isabetli şut çekemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı isabetli şut çekemeden tamamladı.
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 1-0'lık skorla kazandı. Kanarya, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nden elendi.
İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ
Karşılaşmaya maç sonunda ortaya çıkan bir istatistik damga vurdu. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rakip kaleye 6 şut çekti. Çekilen bu 6 şutta ise hiçbir isabet sağlanamadı.
TARAFTARDAN YOĞUN TEPKİ
Bu durum üzerine Sarı-lacivertli birçok taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'ya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.