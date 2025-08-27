Fenerbahçe, Benfica'ya Karşı İlk Yarıda Geride Kalıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda karşılaştı. İlk yarıda Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 önde. Maçın diğer detayları arasında iptal edilen gol ve önemli pozisyonlar yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası sol kanattan Pavlidis'in pasında arka direkte Barreiro'nun şutunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.
11. dakikada Benfica'nın kullandığı köşe atışında Vangelis Pavlidis'in şutunda top ağlara gitti.
16. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Vincic pozisyonu izleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
28. dakikada ceza sahası dışında Rios'un yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören bir noktadan Talisaca'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
35. dakikada Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kerem'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
Stat: Estadio da Luz
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Enzo, Richard Rios, Leandro Barreiro, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
Yedekler: Soares, Tomas Araujo, Gonçalo Oliveira, Leandro Santos, Franjo Ivanovic, Schjelderup, Joao Veloso, Diogo Prioste, Gianluca Gross, Henrique Araujo, Tiago Gouveia, Rafael Obrador Teknik Direktör: Bruno Lage
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Semedo (Çağlar Söyüncü dk. 17), Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Jhon Duran
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 35) (Benfica)
Sarı kart: Amrabat (Fenerbahçe) - İSTANBUL