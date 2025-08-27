Fenerbahçe, Benfica'ya Karşı İlk Yarıda Geride Kalıyor

Fenerbahçe, Benfica'ya Karşı İlk Yarıda Geride Kalıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda karşılaştı. İlk yarıda Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 önde. Maçın diğer detayları arasında iptal edilen gol ve önemli pozisyonlar yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası sol kanattan Pavlidis'in pasında arka direkte Barreiro'nun şutunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

11. dakikada Benfica'nın kullandığı köşe atışında Vangelis Pavlidis'in şutunda top ağlara gitti.

16. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Vincic pozisyonu izleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

28. dakikada ceza sahası dışında Rios'un yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören bir noktadan Talisaca'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

35. dakikada Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kerem'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

Stat: Estadio da Luz

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Enzo, Richard Rios, Leandro Barreiro, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Yedekler: Soares, Tomas Araujo, Gonçalo Oliveira, Leandro Santos, Franjo Ivanovic, Schjelderup, Joao Veloso, Diogo Prioste, Gianluca Gross, Henrique Araujo, Tiago Gouveia, Rafael Obrador Teknik Direktör: Bruno Lage

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Semedo (Çağlar Söyüncü dk. 17), Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Jhon Duran

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 35) (Benfica)

Sarı kart: Amrabat (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz

Erdoğan üstüne basa basa mesajı verdi: Hepsinin tepelerine bineceğiz
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında dev savunma şirketine kayyum
CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

Özel'den AK Parti ve MHP'ye çağrı: Samimi davetimdir, gelin
Aziz İhsan Aktaş: Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba kaçacaklar mı

Aziz İhsan Aktaş'tan olay çıkış: Onlar kalacak mı yoksa kaçacak mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz

Erdoğan "Sistemler sistemi" diyerek duyurdu! İşte ASELSAN'ın son ürünü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.