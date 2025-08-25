Fenerbahçe, Benfica Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Benfica Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynayacağı rövanş maçı için antrenmanlara başladı. Yeni transfer Edson Alvarez de ilk idmanına çıktı. Takım, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Benfica'yla deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Edson Alvarez de ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a giderek karşılaşmanın oynanacağı statta yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
