Fenerbahçe Benfica Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı için Benfica ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Takım, antrenmanlarda ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise idmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sonlandırdı.

Fenerbahçe, yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a giderek karşılaşmanın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Polisten 'Beni öldürüyorlardı' diyen vatandaşa şaşırtan cevap

Polisten "Beni öldürüyorlardı" diyen vatandaşa şaşırtan cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen'den 'Her şey yolunda' paylaşımı

Şiddet iddialarının ardından Fahriye Evcen'den yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.