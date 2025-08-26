Fenerbahçe, Benfica ile Rövanş Maçına Hazır

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında yarın Benfica'nın konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe yarın Benfica'nın konuğu olacak. Işık Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Sarı-lacivertliler, maç öncesindeki son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı Işık Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve istasyon hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Fenerbahçe'de Faslı golcü Youssef En-Nesyri tedbir amaçlı takımdan ayrı olarak çalıştı.