Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık çalışmalarında temmuz ayının son haftasında Eusebio Cup'ta Benfica ile karşılaşacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Portekiz'de bir hazırlık kampı yapacak. Sarı-lacivertliler, Benfica ile karşı karşıya gelecek.

CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, temmuz ayının son haftasında Eusebio Cup'ta Benfica'nın rakibi olacak. Haberde, Sarı-lacivertlilerin temmuz ayının ortasından itibaren Portekiz'deki kampına başlayacağı ve Portekiz'deki hazırlıklarını Benfica ile Estadio da Luz'da oynayacağı maçla tamamlayacağı ifade edildi.

DEVLER LİGİ'NDE DE KARŞILAŞABİLİRLER

Fenerbahçe'nin Benfica ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de karşılaşma ihtimali bulunuyor. Her iki takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan Devler Ligi macerasına başlayacak. İki ekibin, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak için 3. ön eleme turunun ardından play-off turunu da geçmesi gerekiyor. Fenerbahçe ve Benfica, Şampiyonlar Ligi lig aşaması öncesinde elemelerde de karşı karşıya gelebilir.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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