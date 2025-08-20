Fenerbahçe, Benfica ile Golsüz Beraberlik Aldı

Stat: Chobani

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Dominik Schaal (Almanya)

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 79 Oğuz Aydın), Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Amrabat, Brown, Szymanski, Duran (Dk. 67 Talisca), En-Nesyri

Benfica : Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea (Dk. 64 Ivanovic), Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Barreiro), Pavlidis (Dk. 77 Gouveia)

Kırmızı kart: Dk. 71 Florentino ( Benfica )

Sarı kartlar: Dk. 22 Barrenechea, Dk. 63 Rios, Dk. 90+3 Antonio Silva ( Benfica ), Dk. 27 Duran, Dk. 90+2 Oosterwolde, Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Portekiz'in Benfica ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

67. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri kafayı vurdu ancak kaleci Trubin bu pozisyonda başarılıydı.

71. dakikada Benfica 10 kişi kaldı. 69. dakikada ilk sarı kartını gören Florentino, 2 dakika sonra Talisca'ya arkadan yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81. dakikada Fred'in pasında sağ kanatta topla buluşan Talisca, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Kaleci Trubin'in müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitse de ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.