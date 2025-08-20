Fenerbahçe, Benfica ile Golsüz Beraberlik Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Maçta Benfica'dan Florentino kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı.

Stat: Chobani

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Dominik Schaal (Almanya)

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 79 Oğuz Aydın), Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Amrabat, Brown, Szymanski, Duran (Dk. 67 Talisca), En-Nesyri

Benfica : Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea (Dk. 64 Ivanovic), Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Barreiro), Pavlidis (Dk. 77 Gouveia)

Kırmızı kart: Dk. 71 Florentino ( Benfica )

Sarı kartlar: Dk. 22 Barrenechea, Dk. 63 Rios, Dk. 90+3 Antonio Silva ( Benfica ), Dk. 27 Duran, Dk. 90+2 Oosterwolde, Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Portekiz'in Benfica ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

67. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri kafayı vurdu ancak kaleci Trubin bu pozisyonda başarılıydı.

71. dakikada Benfica 10 kişi kaldı. 69. dakikada ilk sarı kartını gören Florentino, 2 dakika sonra Talisca'ya arkadan yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81. dakikada Fred'in pasında sağ kanatta topla buluşan Talisca, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Kaleci Trubin'in müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitse de ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi

Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.