Fenerbahçe, Benfica ile 0-0 Berabere Kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Takım, ikinci yarıda daha ofansif bir oyun sergilemesine rağmen gol bulamadı. Rövanş maçı 27 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakanın ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanırken, kalesindeki tehlikelere de geçit vermedi. Kanarya, ikinci yarı daha ofansif bir oyunla sahada yer aldı. Net pozisyonlara da giren Jose Mourinho'nun öğrencileri gol bulamadı.

Eşleşmenin ikinci maçı 27 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
