Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

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Fenerbahçe, Bellona Kayserispor ile 3-3 Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçın golleri Talisca'nın iki golü ve Allan Saint-Maximim'den geldi, Kayserispor ise Talha Sarıarslan ile uzatma dakikalarında eşitliği sağladı.

(ANKARA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Ramazan Civelek Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe bu gole 36. dakikada Talisca ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Kayserispor'un atağında top ağlarla buluştu ve Kayseri ekibi 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximim 64. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. 79. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı vuruşunu ağlarla buluşturan Talisca Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

Mücadelenin uzatma dakikalarında oyuna sonradan dahil olan Kayserispor'un genç futbolcusu Talha Sarıarslan, Gökhan Sazdağı'nın ortaya yaptığı kafa vuruşu ile topu Fenerbahçe ağlarıyla buluşturdu. Mücadele 3-3 sona ererken Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli 2 puanı kaybetti, Kayserispor ise ligde kalmak için büyük değeri bulunan 1 puanla sahadan ayrıldı.

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Kaynak: ANKA / Spor
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