Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e Deplasmanda Yenildi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Litvanya'nın Zalgiris takımına 84-81 mağlup oldu. Maçta son üç dakikada öne geçen sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 3 sayıyla kaybetti.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya)

Zalgiris: Williams-Goss 20, Birutis 9, Sleva 4, Francisco 18, Brazdeikis, Wright 11, Tubelis 8, Lo 4, Butkevicius 3, Ulanovas 7, Sirvydis, Rubstavicius

Fenerbahçe Beko : Jantunen 2, Horton-Tucker 10, Hall 12, Birch 2, Colson 2, Baldwin 36, Tarık Biberoviç 2, Melli 5, Bacot 4, Onuralp Bitim 6, Boston

1. Periyot: 29-20

Devre: 43-37

3. Periyot: 65-53

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 84-81 mağlup oldu.

Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmanın son 3 dakikasında girilirken 75-74'lük skorla karşılaşmada ilk kez öne geçen Fenerbahçe Beko, maçı ise 3 sayı farkla kaybetti.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, ilk hafta maçında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
