Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımını 87-64 mağlup etti. Maçta Melih Mahmutoğlu 16, Boston ise 21 sayı ile dikkat çekti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 2, Bleijenbergh 12???????, Roko Badzim 4, Omic 10, Griffin 17, Ömer Can İlyasoğlu 8, Hawkins 3, Mahir Ağva 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor

Fenerbahçe Beko : Melli 2, Tucker 14, Tarık Biberovic 4, Hall 7, Birch 7, Bacot 6, Metecan Birsen 6, Baldwin 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Boston 21, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: 20-14

Devre: 38-38

3. Periyot: 55-63

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
Haberler.com
title
