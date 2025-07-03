Fenerbahçe Beko yeni sezonun ilk yıldız transferini açıkladı

Fenerbahçe Beko yeni sezonun ilk yıldız transferini açıkladı
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Fenerbahçe Beko yeni sezonun ilk yıldız transferini açıkladı
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Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Paris'ten ayrılan Mikael Jantunen'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk yıldız transferini açıkladı.

2 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe Beko, Finlandiyalı forvet Mikael Jantunen'i transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Mikael Jantunen Fenerbahçe Beko'da!' denilerek 25 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko yeni sezonun ilk yıldız transferini açıkladı

SEZON RAKAMLARI

Son olarak Paris Basketbol'da forma giyen Jantunen, Fransa temsilcisi ile 2024 yılında Avrupa Kupası ve Fransa Lig Kupası, 2025'te ise Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 38 maça çıkan oyuncu, 7,5 sayı, 4,8 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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