Fenerbahçe Beko yeni Obradovic'ini buldu! Kupa canavarı Dimitris Itoudis ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon için Yunan koç Dimitris Itoudis ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin resmi açıklamayı sezon biter bitmez yapması bekleniyor.

SON MAÇIN ARDINDAN SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sporx'in Sport24'ten Yunan gazeteci Spyros Kavalieratos'tan aktardığı habere göre; kurduğu üst düzey kadroya rağmen THY EuroLeague'de playoff dahi yapamayan Fenerbahçe Beko, sezon biter bitmez Sasha Djordjevic ile yollarını ayıracak. Sözleşmedeki madde gereği Djordjevic'e tazminat ödemeyecek olan Fenerbahçe, son maçın ardından Itoudis ile sözleşme imzaladığını açıklayacak.

Dimitris Itoudis

ITOUDIS TEKLİFİ KABUL ETTİ

CSKA Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ancak Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle oluşan özel durum nedeniyle ayrılacak olan Itoudis de Fenerbahçe'den gelen teklifi 'mutlulukla' kabul etti. Itoudis'in Fenerbahçe Beko'da geniş yetkilere sahip olacağı da vurgulandı.

Dimitris Itoudis ile Zeljko Obradovic

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?

1990'da antrenörlük kariyerine başlayan 51 yaşındaki Dimitris Itoudis, 1999'da Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in asistanlığı görevine geldi. 13 sene bu görevde kalan Itoudis, Avrupa'nın en dominant takımı haline gelen Panathinaikos'un mimarlarından biri oldu. Obradovic'in Panathinaikos'tan ayrılması sonrası Banvit ile başantrenörlüğe dönen Itoduis, 1 sezonun ardından CSKA Moskova'ya geçti. Itoudis, CSKA ile birlikte 2 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde etti ve 2 kez EuroLeague yılın koşu ödülünün sahibi oldu. Yunan başantrenör, Obradovic'in asistanı olarak ise 5 kez EuroLeague, 11 kez Yunan Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Haberler.com - Spor