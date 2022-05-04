Fenerbahçe Beko yeni Obradovic'ini buldu! Kupa canavarı Dimitris Itoudis ile anlaşma sağlandı
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Sasha Djordjevic ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko'nun, Yunan Koç Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. 13 sene boyunca Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Itoudis, Banvit ile başladığı başantrenörlük kariyerinde CSKA Moskova'yla tarihi başarılar yakaladı. Yunan koç, Rus ekibiyle birlikte 2 Euroleague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde etti ve 2 kez EuroLeague yılın koşu ödülünün sahibi oldu.
Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon için Yunan koç Dimitris Itoudis ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin resmi açıklamayı sezon biter bitmez yapması bekleniyor.
Sporx'in Sport24'ten Yunan gazeteci Spyros Kavalieratos'tan aktardığı habere göre; kurduğu üst düzey kadroya rağmen THY EuroLeague'de playoff dahi yapamayan Fenerbahçe Beko, sezon biter bitmez Sasha Djordjevic ile yollarını ayıracak. Sözleşmedeki madde gereği Djordjevic'e tazminat ödemeyecek olan Fenerbahçe, son maçın ardından Itoudis ile sözleşme imzaladığını açıklayacak.
CSKA Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ancak Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle oluşan özel durum nedeniyle ayrılacak olan Itoudis de Fenerbahçe'den gelen teklifi 'mutlulukla' kabul etti. Itoudis'in Fenerbahçe Beko'da geniş yetkilere sahip olacağı da vurgulandı.
1990'da antrenörlük kariyerine başlayan 51 yaşındaki Dimitris Itoudis, 1999'da Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in asistanlığı görevine geldi. 13 sene bu görevde kalan Itoudis, Avrupa'nın en dominant takımı haline gelen Panathinaikos'un mimarlarından biri oldu. Obradovic'in Panathinaikos'tan ayrılması sonrası Banvit ile başantrenörlüğe dönen Itoduis, 1 sezonun ardından CSKA Moskova'ya geçti. Itoudis, CSKA ile birlikte 2 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde etti ve 2 kez EuroLeague yılın koşu ödülünün sahibi oldu. Yunan başantrenör, Obradovic'in asistanı olarak ise 5 kez EuroLeague, 11 kez Yunan Ligi şampiyonluğu yaşadı.