Sarunas Jasikevicius: İyi oynayıp sahadan galip ayrıldığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için mutlu olduğunu ifade eden Sarunas Jasikevicius, "Çok mutluyuz. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çoğu zaman perde arkasında neler yaşandığından pek bahsetmiyoruz ama son günlerde oyuncuların sakatlıklarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadık. Tarık, Nando, Scottie ve diğer bazı oyuncular… Bugün kimin oynayabileceğinden emin değildik. Sabah saatlerinde durum gerçekten pek iyi görünmüyordu. Tarık oynamak için inanılmaz bir çaba gösterdi. Bu yüzden sakat oyuncuların gelip bu takım için mücadele etmeleri hakkında mutlaka konuşmalıyız" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ SON DERECE İYİ ÇALIŞTIRILAN BİR TAKIM'

Beşiktaş GAİN'den övgüyle bahseden Litvanyalı başantrenör, siyah-beyazlıların son derece iyi çalıştırılan bir takım olduğunu dile getirdi. Sarunas Jasikevicius, "Nasıl bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Asıl soru, Beşiktaş'ın oynadığı bu tempoda ve sertlikte oynayıp oynayamayacağımızdı. Son derece iyi çalıştırılan bir takım. Ritimleri, fiziksellikleri ve taktik disiplinleri var. Gerçekten harikalar. İyi oynayıp sahadan galip ayrıldığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Özellikle guardlarımız oyunu kontrol etmeye başladığında, Wade ve Talen'ın takımı yönetmesiyle birlikte gerçekten iyi bir takım gibi göründük. Guardlarımız bu şekilde oynadığında yenilmesi çok zor bir takım oluyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı