Fenerbahçe Beko, TÜBAD Turnuvası'nda Dubai Basketbol'a Yenildi
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Dubai Basketbol'a 93-92'lik skorla mağlup oldu. Maçın ilk çeyreğini önde kapatan Dubai, tüm çeyreklere üstünlük kurarak galibiyete ulaştı.
Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 29-21 üstün tamamlayan Dubai Basketbol, soyunma odasına da 50-40 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 69-68 önde bitiren Dubai Basketbol, maçtan 93-92'lik galibiyetle ayrıldı.