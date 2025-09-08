Haberler

Fenerbahçe Beko, TÜBAD Turnuvası'nda Dubai Basketbol'a Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Dubai Basketbol'a 93-92'lik skorla mağlup oldu. Maçın ilk çeyreğini önde kapatan Dubai, tüm çeyreklere üstünlük kurarak galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda karşılaştığı Dubai Basketbol'a 93-92 mağlup oldu.

Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 29-21 üstün tamamlayan Dubai Basketbol, soyunma odasına da 50-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 69-68 önde bitiren Dubai Basketbol, maçtan 93-92'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Norveç'te yangın faciası: 4 genç kız hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan olay! 4 genç kız birlikte ölüme gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm şehir onu bekliyor! Andre Onana perşembe günü Trabzon'da

Tüm şehir onu bekliyor! İşte Onana'nın Türkiye'ye geleceği tarih
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.