Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Zirveye Çıkmayı Hedefliyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Zirveye Çıkmayı Hedefliyor
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Fenerbahçe Beko, 2017'den sonra yeniden THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde zirveye çıkmayı hedefliyor. Abu Dabi'de gerçekleşecek organizasyonda normal sezonu başarılı bir şekilde geçiren sarı-lacivertliler, play-off'ta rakibini 3-0'la geçerek adını finale yazdırdı. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, sezonun en iyi koçu seçildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun hedefi, 2017'den sonra yeniden zirveye çıkmak olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak ve ilk kez Avrupa dışında gerçekleşecek Dörtlü Final organizasyonuna Yunanistan'dan Panathianikos AKTOR ile Olympiakos, Fransa'dan Monaco katılacak.

Kupayı 2016-2017'de İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu ünvanı 8 yıl sonra tekrar elde etmeye çalışacak.

10 sezonda 7. Dörtlü Final

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde adeta Dörtlü Final'in abonesi oldu.

Pandemi hariç tamamlanan son 10 sezonda sarı-lacivertliler, son 4 takım arasına kalmayı 7 kez başardı.

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024'ten sonra 2024-2025 sezonunda da Dörtlü Final'de yer alacak.

Normal sezonu çok iyi geçirdi

Fenerbahçe Beko, normal sezonu ve play-off sürecini oldukça iyi geçirdi.

Normal sezonu 34 maçta 23 galibiyet alarak 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off'ta Fransa'nın Paris Basket takımıyla eşleşti.

Rakibini basketbol tabiriyle "süpüren" Fenerbahçe Beko, seriyi 3-0 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Jasikevicius yılın koçu

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius büyük bir ödüle layık görüldü.

Sezonun en iyi başantrenörüne verilen "Alexander Gomelskiy Yılın Koçu" ödülünü 2024-2025 sezonunda sarı-lacivertlilerin Litvanyalı çalıştırıcısı elde etti.

Davis en iyi 5'te

Fenerbahçe'nin yıldızı Nigel Hayes-Davis, geçen sezon yükselen form grafiğini bu sezona da taşıdı.

Ligin en iyi 5'ine seçilen ABD'li yıldız, bu sezon 37 maçın tamamında sahaya ilk 5'te çıktı. ABD'li oyuncu Dörtlü Final'e kadar 16.8 sayı, 5.2 ribaunt, 1.6 asist ve 1.1 top çalma performansı gösterdi.

Fenerbahçe'de sezonun en önemli faktörlerinden biri de sonradan takıma katılan Errick McCollum oldu. 37 yaşındaki oyun kurucu 16 maçta forma giyip 11.5 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

En iyi sezonunu geçiren Tarık Biberovic'in yanı sıra Wade Baldwin ve Marko Guduric'ten de önemli katkılar alan Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oyun kurucu: Errick McCollum, Wade Baldwin, Devon Hall, Marko Guduric, Arturs Zagars, Melih Mahmutoğlu, Mert Ekşioğlu

Forvet: Metecan Birsen, Nicola Melli, Nigel Hayes-Davis, Tarık Biberovic, Dyshawn Pierre, Boznie Colson

Pivot: Sertaç Şanlı, Jilson Bango, Khem Birch.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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