Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor - Haberler

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Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak.

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes Fenerbahçe Spor Haberler

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