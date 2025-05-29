Fenerbahçe Beko, Play-Off Çeyrek Finaline Güçlü Bir Başlangıç Yaptı

Fenerbahçe Beko, Play-Off Çeyrek Finaline Güçlü Bir Başlangıç Yaptı
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom'u 89-68 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe Beko : McCollum 11, Hayes-Davis 7, Tarık Biberovic 3, Guduric 8, Birch 2, James Metecan Birsen 3, Baldwin 14, Melli 10, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 9, Mert Emre Ekşioğlu 2, Hall 11

Türk Telekom : Alexander 11, Brown 7, Emre Melih Tunca, Bess, Smith, Berkan Durmaz 14, İsmet Akpınar 2, Rodas 20, Hanlan 2, Makoundou 12

1. periyot: 19-13

Devre: 50-38

3. periyot: 73-47

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Türk Telekom'u 89-68 yenerek seride durumu 1-0 yaptı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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