Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 3'üncü hafta karşılaşmasında Yunan ekibi Panathinaikos'u sahasında 83-69 mağlup ederek 2'nci galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu. Takımını iyi oyunundan dolayı tebrik eden Itoudis, "Bugün daha iyi olan takım bizdik. Çok iyi başladık. Maç planını en iyi şekilde uyguladık. Çok iyi bir takım olan rakibimizi kontrol ettik. Ribaundlarda daha iyiydik, boş atışlar bulduk, tempoyu belirleyen bizdik. Valencia maçı sonrasında güzel bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız müthiş bir destek verdi. Şimdi yaklaşık 40 saat sonra yeni bir maçımız var. Ona konsantre olacağız" şeklinde konuştu.

"CALATHES, VETERAN OYUNCU GİBİ GÖZÜKÜYOR AMA HER ZAMAN AÇ"

Nick Calathes'in gösterdiği performansla ilgili gelen bir soruya ise tecrübeli teknik adam, "Her zaman profesyoneldi. Hiç durmadı. Çok tecrübeli bir basketbolcu. Veteran oyuncu gibi gözüküyor ama her zaman aç. Madar ile birlikte ekstra çalışıyorlar. Ona da tecrübe katıyor. Nick 5 asistten fazla yaptığında takım başarılı oluyor. Bahçeşehir maçında yakaladığı ivme buraya da yansıdı. Genç jenerasyona da iyi örnek oluyor. Oynamadığında boynunu bükmüyor. Düşüşe geçen oyuncular için bu güzel bir örnek" şeklinde cevap verdi.