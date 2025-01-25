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Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u Mağlup Ederek 15. Galibiyetine Ulaştı

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u Mağlup Ederek 15. Galibiyetine Ulaştı
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THY Euroleague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda lider Olympiakos'u 87-77 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Fenerbahçe, 15 galibiyetle 2. sırada yer alırken, A. Efes de Olimpia Milano'yu 110-66 yenerek galibiyet sayısını 11'e yükseltti.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 23. haftasında lider Olympiakos'u deplasmanda 87-77 mağlup ederek 15. galibiyetine imza attı.

THY Euroleague'de 23. hafta dün oynanan 3 maçla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları çıktığı 2 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, müsabakayı 87-77 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Guduric 21 sayıyla galibiyette ön plana çıkarken, Hayes-Davis 14, McCollum 12, Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic 11'er sayıyla katkı sağladı.

Jasikevicius'un öğrencileri ligde üst üste 5. galibiyetine imza atarken, toplamda 15. galibiyetine ulaştı.

A. Efes ise galibiyet hasretini Olimpia Milano karşısında sonlandırdı. Lacivert-beyazlılar parkeden 110-66 galip ayrılarak 11. galibiyetine ulaştı. Ergin Ataman'ın antrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, Zalgiris Kaunas'ı 89-76 yendi.

Olympiakos liderliğini sürdürdü

Euroleague'de 7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe maçıyla sona eren Olympiakos, 16 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Ligde 1 maçı eksiği bulunan Fenerbahçe 15 galibiyetle 2., Monaco 14 galibiyet ve averaj farkıyla 3. sırada bulunuyor. Efes de haftayı 11 galibiyetle 14. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 3 galibiyeti olan ALBA Berlin yer alıyor.

Eurolegue'de haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Partizan: 92 - Paris Basketball: 86

A. Efes: 110 - Olimpia Milano: 66

Maccabi Tel Aviv: 85 - Kızılyıldız: 73

Panathinaikos: 89 - Zalgiris Kaunas: 76

Virtus Bologna: 80 - AS Monaco: 86

Real Madrid: 90 - Baskonia: 89

ALBA Berlin: 84 - Bayern Münih: 99

ASVEL: 100 - Barcelona: 94

Olympiakos: 77 - Fenerbahçe Beko: 87 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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