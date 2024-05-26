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Fenerbahçe Beko, Olympiakos karşısında boş tribünler önünde üçüncülük maçına çıktı

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Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in üçüncülük maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşırken tribünler boş kaldı. Sarı-lacivertli takımın final şansını kaybetmesi, taraftarların ilgisini de azalttı.

Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in üçüncülük maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşırken tribünler boş kaldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşma öncesinde salonun etrafında herhangi bir yoğunluk olmaması dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takım ilk maçta Panathinaikos'a 73-57 mağlup olup final şansını kaybederken, bu durum tribünlere de yansıdı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden Fenerbahçe Beko'yu desteklemek için gelen birçok taraftar, ilk maçta alınan sonucun ardından turnuvanın kalanını takip etmedi. Panathinaikos karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümünde yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, üçüncülük müsabakasına aynı ilgiyi göstermedi.

Jasikevicius'tan tek değişiklik

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Olympiakos karşısında kadroda tek değişikliğe gitti.

Panathinaikos müsabakasında Tarık Biberovic'i 12 kişilik kadroya dahil eden Litvanyalı çalıştırıcı, Olympiakos karşısında Tarık'ın yerine Şehmus Hazer'e şans verdi.

Tarık Biberovic, Panathinaikos karşısında 18 dakika 26 saniye oyunda kalırken 4 de sayı atmıştı.

Jasikevicius, ilk 5'te de tek değişiklik yaptı. Litvanyalı çalıştırıcı, Motley'nin yerine Sertaç Şanlı'yı ilk 5'te oynattı.

Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos maçı kadrosu şu şekilde:

Johnathan Motley, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Sertaç Şanlı, Georgios Papagiannis, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre, Marko Guduric, Tyler Dorsey, Nick Calathes, Yam Madar, Nathan Sestina.

Alman polisi yoğun önlem aldı

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maç öncesi çıkan olaylar sebebiyle Alman polisi, üçüncülük maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Cuma günü oynanan maç, çıkan olaylar ve gözaltına alınan taraftarlar sebebiyle 25 dakika geç başlamıştı.

Berlin emniyeti, benzer bir durumun meydana gelmemesi için bu kez ekstra önlem aldı.

Olympiakos takımı ıslıklandı

Karşılaşma öncesinde her iki takım oyuncuları anons edilirken, salonda bulunan Panathinaikos taraftarları, Olympiakoslu basketbolcuları ıslıkladı.

Yeşil-beyazlı seyircilerin tepkisinin ardından Uber Arena'da bulunan az sayıdaki Olympiakos taraftarı, takımlarına destek vermek istese de ezeli rakiplerinin seslerini bastıramadı.

Karşılaşma öncesi görevlilere teşekkür edildi

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı öncesinde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde görev alanlara teşekkür edildi.

Maç öncesinde görsel şovların yanı sıra dans gösterisi de yapılırken, Dörtlü Final'deki gönüllüler parkeye çağrıldı. Gönüllüler tribünleri selamlarken, taraftarlardan alkış aldı.

Kaynak: AA / Spor

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