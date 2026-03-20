Olimpia Milano: 79-75

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emilio Perez, Damir Javor, Carlos Cortes

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 16, Tucker 23, Boston Jr. 5, de Colo 16, Tarık Biberovic 4, Onuralp Bitim 1, Silva 8, Metecan Birsen, Colson 2, Birch 4

OLIMPIA MILANO: Ellis 10, Booker 2, Bolmaro 2, Brooks 22, Leday 10, Ricci 2, Guduric 15, Shields 3, Nebo 9

1'İNCİ PERİYOT: 17-23

DEVRE: 29-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-52

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 32'nci haftasında sahasında ağırladığı Olimpia Milano'yu 79-75 mağlup etti. Bu sonucun ardından 23 galibiyete ulaşan sarı-lacivertli ekip, liderliğini sürdürdü. Maçın en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 23 sayı kaydeden Talen Horton Tucker oldu.

