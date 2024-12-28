Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Maçı Ertelendiği Tarih Belli Oldu

Fenerbahçe Beko, EuroLeague tarafından ertelenen Paris Basketball- Fenerbahçe Beko 17. hafta karşılaşmasının 3 Mart Pazartesi günü oynanacağını açıkladı.

Paris Basketball ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla oyuncu sayısının sekizin altına düşmesiyle birlikte ileri bir tarihe ertelenmişti. Fenerbahçe Beko, ertelenen müsabakayla ilgili açıklama yayımladı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "EuroLeague tarafından ertelenen Paris Basketball - Fenerbahçe Beko 17. hafta karşılaşması 3 Mart Pazartesi günü Adidas Arena'da oynanacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL