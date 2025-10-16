Haberler

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki kabusu bitti

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki kabusu bitti
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in beşinci haftasında konuk ettiği Bayern Münih'i 88- 73 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 3 maç sonra kazandı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih ekibini 88-73 yendi.

YELLOW'UN 3. YAŞ GÜNÜ KUTLANDI

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, genel sekreter Orhan Demirel, basketboldan sorumlu yönetici Cem Ciritçi ile yöneticilerden Taner Sönmezer ve Adem Köz de yerinde takip etti. Futbol A Takımı'ndan Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Kerem Aktürkoğlu da maçı izleyenler arasında yer aldı. Öte yandan müsabaka öncesinde Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow'un 3. yaş günü kutlandı.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague kabusu bitti

İLK ÇEYREĞİ BAYERN ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 2. dakikada skoru 6-0'a getirdi. Jantunen'in 3. dakikadaki üçlüğüyle ilk sayılarına ulaşan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada Onuralp Bitim'in basketiyle beraberliği yakaladı: 8-8. Periyodun son bölümünde üst üste 2 dış isabet bulan konuk ekip, çeyreği 20-14 üstün tamamladı.

DEVREYE FENERBAHÇE ÜSTÜN GİRDİ

Mücadelenin ikinci periyoduna daha iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Wilbekin'in üç sayılık isabetiyle eşitliği (24-24) sağladı. Taraftarının da desteğiyle savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, 14. dakikada Baldwin ile öne geçti: 26-24. Rakibini ilk 6 dakikada 7 sayıda tutan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 37-32 önde gitti.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague kabusu bitti

FENERBAHÇE BEKO FARKI AÇTI

İkinci yarıdaki üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe Beko, 26. dakikada Melli'nin pota altı isabetiyle farkı çift hanelere (55-45) yükselttiği karşılaşmada final periyoduna 16 sayı farkla 62-46 üstün girdi.

3 MAÇ SONRA KAZANDI

Son periyoda 10-0'lık seriyle başlayan ve farkı 26 sayıya (72-46) kadar yükselten Fenerbahçe Beko, parkeden 88-73 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko böylece 3 maçın ardından galip gelmeyi başardı.

