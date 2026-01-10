Haberler

Fenerbahçe'de Bonzie Colson sakatlandı

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Bonzie Colson'un, Dubai Basketbol ile oynanan maçta sağ dizinden yaşadığı sakatlık sonrası hastanede yapılan kontrollerde sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Euroleague'in 21. haftasında 8 Ocak Perşembe günü Dubai Basketbol ile oynadığı karşılaşmada Bonzie Colson sağ dizinden sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bonzie Colson'un, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bonzie Colson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

