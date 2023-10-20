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Fenerbahçe Beko'nun Avrupa maçında saha karışınca devreye Yellow girdi

Fenerbahçe'nin Euroleague'de Asvel'i 101-86 yendiği mücadelede saha içinde yaşanan gerginliğe temsilcimizin maskotu "Yellow" müdahale etti. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.