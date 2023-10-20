Haberler

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa maçında saha karışınca devreye Yellow girdi

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Euroleague'de Asvel'i 101-86 yendiği mücadelede saha içinde yaşanan gerginliğe temsilcimizin maskotu "Yellow" müdahale etti. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Asvel'i 101-86 kazandı. Mücadelede bir ara gerginlik yaşanırken, iki takım sporcularını ayırmak için araya sarı-lacivertlilerin maskotu Yellow girdi.

RAKİP BASKETBOLCUYU UZAKLAŞTIRDI

Fenerbahçe'nin maskotu Yellow, araya girerek Asvel forması giyen Youssoupha Fall'ı uzaklaştırırken, o anları anlatan yabancı spikerde kahkahalara boğuldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ

THY EuroLeague'in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda etkili bir performans sergileyerek maçı çevirdi ve galip geldi.

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa maçında saha karışınca devreye Yellow girdi

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa maçında saha karışınca devreye Yellow girdi

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa maçında saha karışınca devreye Yellow girdi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Beko Spor Haberler

title