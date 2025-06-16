Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi şampiyonluğu dolayısıyla köprüler sarı lacivertli renklerle ışıklandırıldı

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu dolayısıyla İstanbul'daki köprüler sarı lacivertli renklerle ışıklandırıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu dolayısıyla İstanbul'daki köprüler sarı lacivertli renklerle ışıklandırıldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sarı lacivertli renklerle aydınlatıldı.

Şampiyonluk dolayısıyla geçen hafta 1915 Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'ne Fenerbahçe bayrakları asılmıştı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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