Haberler

Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, İtalyan oyuncu Nicolo Melli ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Wade Baldwin ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe Beko, yeni sezon planlamalarına tam gaz devam ediyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli taraftarlara bir müjdeli haber daha geldi.

MELLI İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe Beko, geride bıraktığımız sezon elde edilen EuroLeague şampiyonluğunda büyük payı bulunan 35 yaşındaki İtalyan yıldızı Nicolo Melli ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde resmen yapılması bekleniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Sarunas Jasikevicius'un hem savunmada hem hücumda en güvendiği isimlerin başında gelen Nicolo Melli, bu sezon 6.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.6 asist, 0.8 top çalma ve 0.5 blok ortalamaları ile mücadele etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

