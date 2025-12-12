Fenerbahçe Euroleague'de Monaco'yu mağlup etti
THY Euroleague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco'yu 92-86 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Talen Horton Tucker, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
SALON: Salle Gaston Medecin
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic, Rain Peerandi
MONACO: Alpha Diallo 18, James 20, Theis 4, Okobo 6, Blossomgame 4, Strazel 7, Mirotic 11, Kevarrius Hayes 12, Tarpey 4
FENERBAHÇE BEKO: Devon Hall 13, Khem Birch 15, Nicolo Melli 9, Talen Horton Tucker 24, Tarık Biberovic 4, Wade Baldwin 12, Bonzie Colson 10, Armando Bacot 3, Brandon Boston Jr. 2, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu,
1'İNCİ PERİYOT: 21-14
DEVRE: 46-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-60
THY Euroleague'in 15'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Monaco'yu 92-86'lık skorla mağlup etti. Monaco'nun farkı 16'ya kadar yükseltmesine rağmen, son periyotta rakibini 17 sayıda tutan sarı-lacivertliler, üst üste 6'ncı galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Talen Horton Tucker oldu.