Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i Zorlu Mücadelede Yenerek 4. Galibiyetini Aldı
THY Euroleague 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'da karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'i 84-82 mağlup etti ve sezonun 4. galibiyetini elde etti. Maç, Zalgirio Arena'da gerçekleşti.
THY Euroleague 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'da karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'i 84-82 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 4. galibiyetini aldı.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Michele Rossi (İtalya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe Beko: Wade Baldwin 4, Nigel Hayes-Davis 20, Devon Hall 16, Khem Birch, Bonzie Colson 1, Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 3, Boban Marjanovic 8, Skylar Mays 13, Marko Guduric 4, Dyshawn Pierre
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Maccabi Tel Aviv: Jaylen Hoard 20, John DiBartolomeo 3, Levi Randolph 14, Rokas Jokubaitis 9, Jasiel Rivero 13, Roman Sorkin 7, Saben Lee 13, William Rayman 3, Alpha Kaba, Rafi Menco, Jake Cohen
Başantrenör: David Oded Kattash
1. Periyot: 16-21 (Maccabi Tel Aviv lehine)
Devre: 38-40 (Maccabi Tel Aviv lehine)
3. Periyot: 58-67 (Maccabi Tel Aviv lehine) - İSTANBUL