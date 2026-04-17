Haberler

Basketbol: Avrupa Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fransa'nın LDLC Asvel takımını 81-76 yenerek play-off'a yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, Hapoel IBI veya Zalgiris ile eşleşecek.

Salon: LDLC Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

LDLC Asvel: Eboua 8, Harrison 25, Angola 16, Lighty 8, Vautier 4, Ajinca 8, Massa 5, Jackson 2, Traore, Seljaas, Heurtel

Fenerbahçe Beko: Melli 7, Horton Tucker 21, Tarık Biberovic 17, Hall 4, Birch, Baldwin 6, Boston 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen 6, Silva 5, Colson 3

1. Periyot: 16-24

Devre: 42-48

3. Periyot: 50-70

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Fransa'nın LDLC Asvel takımını deplasmanda 81-76 mağlup etti.

Daha önce ilk 6'ya kalmayı garantileyen sarı-lacivertli ekip, Hapoel IBI ya da Zalgiris ile play-off'ta eşleşecek. Fenerbahçe Beko'nun rakibi bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Partili vekilin oğlu hakkında yakalama kararı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç