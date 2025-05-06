Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı Yenerek Liderliği Garantiledi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko : McCollum 5, Sertaç Şanlı 7, Tarık Biberovic 9, Guduric 12, Zagars 12, Metecan Birsen 6, Baldwin 9, Melih Mahmutoğlu 8, Hall 2, Colson 4, Birch 4, Mert Emre Ekşioğlu

Karşıyaka : Ozan Yılmaz 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Braimoh 2, Smith 14, Muhsin Yaşar 19, Maxhuni 5, Mehmet Efe Demirel 2, Hollins 7, Mert Celep 7, Eylem Eminoğlu, Yalın Yıldız

1. Periyot: 27-13

Devre: 46-33

3. Periyot: 62-53

Beş faulle çıkan: 39.31 Zagars (Fenerbahçe Beko)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 78-67 yendi.

Bu sonuçla 26. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi ise 17. kez mağlup oldu.