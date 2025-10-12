Haberler

Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 87-73 Yenerek Galip Geldi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, İzmir temsilcisi Karşıyaka ile karşılaştı ve maçı 87-73'lük skorla kazandı. İlk periyotta üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, maçı bu skorla tamamladı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen 5, Tarık Biberovic 14, Birch 2, Hall 6, Wilbekin 11, Onuralp Bitim 15, Melih Mahmutoğlu 16, Melli 3, Jantunen 4, Zagars 6, Emre Ekşioğlu, Baldwin 5

KARŞIYAKA: Alston 13, Moore 15, Chiozza 4, Manning Jr. 17, Samet Geyik 12, Young 8, Tarrant, Ege Özçelik, Egemen Yapıcı, Mert Celep, Murat Kuntker 4

1'İNCİ PERİYOT: 27-15

DEVRE: 43-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-50

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, İzmir ekibi Karşıyaka'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler maçtan 87-73 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
