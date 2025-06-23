Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Şampiyonluk İçin Hedefi Belirtti

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Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmak istediklerini ifade etti. 4. maçta elde ettikleri 91-87'lik galibiyetin ardından, aynı ciddiyetle oynamayı hedeflediklerini belirtti.

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, çarşamba günü oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 91-87'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Final serisinin çok uzun ve zor olduğuna değinen Mahmutoğlu, "Beşiktaş gerçekten çok kaliteli bir rakip. Onları da bir kere daha tebrik ediyorum. Biz maç maç bakıyoruz. Tabii ki avantajlı duruma geldik. Çarşamba günü seyircimizin önünde kupayı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'a çok saygı duyuyoruz. Kolay olmayacaktır. O yüzden aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla o maçı da başından sonuna kadar en iyi basketbolumuzu oynayarak sonunda inşallah mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Final serisini seneye herhalde 10 üzerinden oynayacağız"

Bu sezon çok fazla maç oynadıklarını ve bunun tüm oyuncuları yorduğuna değinen Melih, "Final serisini seneye herhalde 10 üzerinden oynayacağız. Öyle duruyor (gülerek). Biz kaliteli bir kadroyuz ama gerçekten oyuncular için zor. Bir bakımdan güzel sona ulaştığın zaman güzel oluyor. Mental olarak yorulduk artık. Beşiktaş da aynı şekilde. Avantajlıyız. Bu avantajı sakin kalarak, hatalarımızdan dersler çıkararak, en iyi şekilde oynayıp, inşallah sonunda kupaya uzanırız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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