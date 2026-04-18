Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Zalgiris eşleşmesinin maç takvimi belli oldu

Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Zalgiris ile eşleşti. Play-off serisinin maçları 28 ve 30 Nisan'da İstanbul'da, sonraki maçlar ise Litvanya'da yapılacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada yer aldı. Play-off'ta ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertli ekip, 5. basamaktaki Zalgiris ile eşleşti.

Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin ilk 2 mücadelesi, 28 Nisan Salı ve 30 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maçlar saat 20.45'te başlayacak.

Serinin üçüncü maçı 5 veya 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 7 veya 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 veya 13 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
