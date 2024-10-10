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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geldiği Eurolegue mücadelesinde Elijah Bryant ile Tarık Biberovic arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. İki oyuncu da kavganın ardından oyundan ihraç edildi. Bryant'ın kavga esnasında Biberovic'i ısırması da gözlerden kaçmadı.

THY EuroLeague'in ikinci haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde ise ortalık karıştı ve yumruklar konuştu.

BRYANT VE BIBEROVIC YUMRUKLAŞTI

Fenerbahçe hücumunda smaca giden Tarık Biberovic'a blok vurmak isteyen Elijah Bryant, rakibin sayısına engel olamadı ve iki oyuncu da yerde kaldı. Sert müdahale sonrası sinirlenen Bryant, yere düşen Biberovic ile bir anda birbirine girdi. Yerde yumruklaşmaya başlayan iki oyuncunun kavgası herkesi şoke etti. Bryant'in Biberovic'in kolunu ısırması da gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu

DİSKALİFİYE EDİLDİLER

Pota arkasında yerde yaşanan kavgaya diğer oyuncular da müdahale edince gerginlik daha da tırmandı. Maçın hakemi ise olayın yatışmasının ardından iki oyuncuyu da diskalifiye etti. Kavganın ardından bir süre duran oyun daha sonra devam etti ve Fenerbahçe, sahadan 83-78 galibiyetle ayrıldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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