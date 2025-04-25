Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinin ikinci maçında konuk ettiği Paris Basket'i 89-72 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, galip gelinen maç sonunda yönetimi istifaya davet ederek ''Ali Koç istifa'' tezahüratında bulundu.
Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Paris Basket'i ağırladı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 89-72 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.
MAÇ SONUNDA İSTİFA SESLERİ
Karşılaşmaya galip gelinmesine rağmen maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Salonu hınca hınç dolduran Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü, yönetimi protesto ederek ''Ali Koç'' istifa tezahüratında bulundu. Artan istifa tezahüratlarının ardından DJ'in yüksek sesle müzik açması sonucu taraftarlar, müzik sesine de büyük tepki gösterdi.