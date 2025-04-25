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Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinin ikinci maçında konuk ettiği Paris Basket'i 89-72 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, galip gelinen maç sonunda yönetimi istifaya davet ederek ''Ali Koç istifa'' tezahüratında bulundu.

Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Paris Basket'i ağırladı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 89-72 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.

MAÇ SONUNDA İSTİFA SESLERİ

Karşılaşmaya galip gelinmesine rağmen maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Salonu hınca hınç dolduran Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü, yönetimi protesto ederek ''Ali Koç'' istifa tezahüratında bulundu. Artan istifa tezahüratlarının ardından DJ'in yüksek sesle müzik açması sonucu taraftarlar, müzik sesine de büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Yapmayın,kendisi İngiliz Kraliyet düşünce kuruluşunun kıdemli danışmanı,bizim için hem parasını hemde mesaisini harcıyor.

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Haber YorumlarıZekeriya aydın:

Basketbolda voleybola harcanan paralar boş. Avrupa şampiyonluğu Türkiye şampiyonluğunun çeyreği bile etmiyor. Kimsenin umrunda değil.

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