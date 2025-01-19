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Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı Deplasmanda Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı Deplasmanda Yenerek Liderliğini Sürdürdü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 95-81 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi. Maçın detaylarında Galatasaray'ın iyi başlangıcına rağmen Fenerbahçe ikinci yarıda üstünlük kurmayı başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 95-81 mağlup ederek 13. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

Galatasaray: Livingston 20, Palmer 15, Göksenin Köksal, Blumbergs, Delgado 10, Izundu 16, Wallace, Sadık Emir Kabaca 3, Cummings 11, Buğrahan Tuncer 6

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Fenerbahçe : Zagars 2, Guduric 18, Colson 5, Hayes-Davis 9, Sertaç Şanlı 22, Melli 10, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 12, Hall 9, Brich 6, Mert Emre Ekşioğlu 2, Metecan Birsen

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 25-24 (Galatasaray lehine)

Devre: 41-49 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 58-70 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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