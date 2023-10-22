Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas'ı mağlup etti

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Çağlar Özkan

GALATASARAY EKMAS: Buğrahan Tuncer 14, Göksenin Köksal 6,Martin 4, Walden 5, Radebaugh 6, İsmet Akpınar 5, Sadık Emir Kabaca 16, Halilovic 2, Muhaymin Mustafa 2, Samet Geyik, Yeboah 2

FENERBAHÇE BEKO: Motley 11, Madar 15, Sertaç Şanlı 9, Guduric 11, Melih Mahmutoğlu 5, Calathes 9, Hayes-Davis 8, Tarık Biberovic 6, Şehmus Hazer

1'İNCİ PERİYOT: 18-22

DEVRE: 35-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-56

Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Ekmas'ı 74-62 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Galatasaray ise ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasaray'da 16 sayı kaydeden Sadık Emir Kabaca oldu. Yam Madar ise atığı 15 sayı ile Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Dengeli başlayan mücadelede ilk periyot 22-18 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi. Çekişmeli geçen ikinci periyodun ardından sarı-lacivertli ekip devreye 38-35 önde girdi. Üçüncü periyotta da savunma ve hücumdaki etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, son periyoda 56-50'lik skorla avantajlı başladı. Son periyotta farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 74-62 galip ayrıldı.