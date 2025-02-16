Fenerbahçe Beko, Finalde Beşiktaş'ı Yenerek Kupayı Kazandı

81 yenen Fenerbahçe Beko kupanın sahibi oldu.

Final müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da izledi.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe: Errick Mc Collum 13, James Metecan Birsen 3, Wade Baldwin IV 9, Nicolo Melli, Sertaç Şanlı 14, Melih Mahmutoğlu 5, Nigel Hayes 22, Tarık Biberoviç 10, Mert Emre Ekşioğlu, Devon Hall 14, Marko Guduric 6, Khem Birch 8

Beşiktaş: Kyle Allman 8, Jonah Mathews 11, Uros Plavsic 4, Derek Needham 20, Berk İbrahim Uğurlu 11, Yiğit Arslan 5, Conor Seamus William Morgan 3, Yağız Aksu, Dustin Nathaniel Sleva 8, Kerem Kuthan Konan 4, Ahmet Ata Özbek, Emanuel Terry 7

1. Periyot: 27-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 58-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 82-60 (Fenerbahçe lehine) - ŞANLIURFA