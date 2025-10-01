Haberler

Fenerbahçe Beko, Euroleague Sezonuna Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Beko, Euroleague Sezonuna Galibiyetle Başladı
Güncelleme:
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, Euroleague 2025-26 sezonunun ilk maçında Paris Basketbol'u 96-77 yenerek sezona galip bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, Euroleague 2025-26 sezonu ilk maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Sergio Silva (Portekiz)

Fenerbahçe : Devon Hall 22, Talen Horton Tucker 20, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Bonzie Colson 7, Armando Bacot 4, Wade Baldwin 10, Nicolo Melli 9, Tarık Biberovic 9, Khem Birch 2, Onuralp Bitim, Brandon Boston Jr. 5, Metecan Birsen 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Paris Basketbol: Yakuba Ouattara 5, Justin Robinson 17, Sebastian Herrera 2, Amath M'Baye 6,

Mouhamed Faye 2, Nadir Hifi 23, Daulton Hommes 9, Derek Willis 4, Allan Dokossi 2, Jeremy Morgan 2, Leopold Cavaliere 5, Ismael Bako

Başantrenör: Francesco Tabellini

1. Periyot: 25-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 43-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-59 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

