Fenerbahçe Beko, EuroLeague Şampiyonu Olarak İstanbul'a Döndü

ABU Dabi'de düzenlenen finalde Monaco'yu yenerek EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko , İstanbul'a geldi. Basketbolcuları taşıyan uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.

Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Beko'nun uçağı 17.00 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı meydan otoritesi olan Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAS) tarafından uçağa özel bir karşılama yapıldı. Takım uçağının inişinden park pozisyonuna kadar geçen sürede HEAŞ'ın itfaiye araçlarıyla su takı eşliğinde hizmet verildi.

BU BÜYÜK BAŞARI SİZİN GURUR HEPİMİZİN

Uçağın inişinin ardından Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü, pilottan rica ederek yaptığı anonsla basketbolcuları şampiyonluklarından ötürü kutladı. Hava Trafik Kontrolörü, "Sevgili Fenerbahçe Basketbol Takımı, EuroLeague kupasında omuz omuza verdiğiniz mücadele, azminiz ve yeteneğiniz sayesinde Avrupa'nın zirvesine adınızı altın harflerle yazdırdınız. EuroLeague kupasını ülkemize getirdiğiniz için sizleri tebrik ediyoruz. Bu büyük başarı sizin gurur hepimizin, evinize hoş geldiniz" diyerek basketbolcuları tebrik etti.