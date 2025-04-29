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Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final-Four'a yükseldi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final-Four'a yükseldi
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off serisi üçüncü maçında Paris Basketball'u 98-88 mağlup ederek Final-Four'a katılma hakkı kazandı. Tarık Biberoviç, 21 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

SALON: Adidas Arena

HAKEMLER: Milan Nedovic, Carlos Peruga Embid, Jordi Aliaga

PARİS BASKETBALL: Shorts 29, Malcolm 3, Hifi 24, Ward 7, Cavaliere 4, SY 3, Herrera 6, Kratzer, LO 2, Hayes 8, Jantunen, Ouattara 2

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 8, Baldwin 8, Nigel Hayes-Davis 18, Tarık Biberoviç 21, Hall 9, Pierre 8, Guduric 14, Bango 6, Colson 2, Birch 4

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

DEVRE: 40-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-63

NORMAL SÜRE: 80-80

EuroLeague Play-Off serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketball'u normal süresi 80-80 biten maçta 98-88 mağlup etti ve Final-Four'a katılmaya hak kazandı. Seriyi 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip ilk iki maçta sahasında Paris Basketball'u 83-78 ve 89-72'lik skorlarla mağlup etti. Öte yandan sarı-lacivertli ekip maçın uzatma bölümünde 28 sayı kaydetti. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberoviç 21 sayı kaydetti ve takımın en skorer ismi oldu. EuroLeague 2025 Final Four 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da oynanacak. Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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