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Fenerbahçe Beko, Euroleague Final-Four'a Kalmanın Gururunu Yaşıyor

Fenerbahçe Beko, Euroleague Final-Four'a Kalmanın Gururunu Yaşıyor
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Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off serisinde Paris Basketball'u 3-0 yenerek Final-Four'a kalmayı başardı. Tarık Biberovic, takımın başarısını ve Final-Four'a odaklanma gerekliliğini vurguladı.

EUROLEAGUE play-off serisinde Paris Basketball'u 3-0 eleyerek Final- Four'a kalmayı başaran Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, "Çok mutluyuz, başından beri bu noktada olacağımızı düşünüyorduk, bunu başardığımız için mutluyum" dedi.

Üst üste 2'nci toplamda 7'ni kez Final- Four'a kalmayı başaran Fenerbahçe Beko İstanbul'a döndü. Play-off serisinde takımın etkili isimlerinden olan ve son iki maçta art arda kariyer rekoruna imza atan Tarık Biberovic, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Duygularını paylaşan Tarık Biberovic, "Çok mutluyuz başından beri bu noktada olacağımızı düşünüyorduk bunu başardığımız için mutluyum, takımla gurur duyuyorum. Gerçi dün kutladık bugün de mutluyuz ama hızlı bir şekilde bunu unutup Final-Four'a odaklanmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes- Panathinaikos eşleşmesinin kazananı ile Final-Four ilk maçını oynayacak olan Fenerbahçe Beko'da Tarık, muhtemel rakipleri hakkında şunları söyledi:

"Tercih ettiğimiz bir şey yok. Yani gerçi biliyorsunuz Final-Four öyle bir şey ki herkes herkesi yenebilir. EuroLeague çok iyi bir lig, çok kaliteli bir lig. Bütün takımlar iyi basketbol oynuyor. Kim gelirse yani 18'inci takım bile gelebilir ve orada her şeyi yapabilir. Tercih ettiğimiz kimse yok. Sadece kendimize bakıyoruz. Kiminle kimin neyi olduğumuzu biliyoruz ve o kimliği Final-Four'a yansıtacağımızı düşünüyorum. İnşallah kazanacağız"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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