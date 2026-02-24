Haberler

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı konuk edecek

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 29. hafta mücadelesinde yarın Partizan'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe, 20 galibiyetle lider konumda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 29. hafta mücadelesinde yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performansıyla 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

Son 7 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki son 3 karşılaşmayı ise kazandı.

Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.

